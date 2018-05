Zwei Verletzte nach Messerstecherei

Zu einer Messerstecherei ist es gestern Nachmittag in einem Haus in der Dalbergstraße im Jungbusch gekommen. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 15.35 Uhr verständigt worden und fand dort zwei Männer mit Schnitt- beziehungsweise Stichverletzungen. Beide mussten sofort im Krankenhaus notoperiert werden, was die weiteren Ermittlungen schwierig mache, wie Polizeisprecher Martin Boll am

...

Sie sehen 61% der insgesamt 655 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.10.2011