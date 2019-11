Zwei Wege in den Traumberuf

Neue „Volos“ (v.l.): Anika Pfisterer und Julia Brinkmann. © Ulf Dahl

Der „Mannheimer Morgen“ hat doppelten Zuwachs bekommen. Julia Brinkmann (27) und Anika Pfisterer (30) sind seit diesem Herbst als neue Volontärinnen mit im Team.

Anika Pfisterer ist seit November beim „MM“. Ihre erste Station absolviert sie im Lokalressort. Ihr Weg ist nicht der des typischen Redakteurs: Nach ihrem Grundschullehramtsstudium hätte sie es beinahe hinters Pult verschlagen. Stattdessen entschied sie sich, einer alten Leidenschaft nachzugehen: dem Schreiben. Dabei sind ihr die Gefilde des Journalismus und der Kommunikation nicht völlig fremd. Neben ihrem Studium war sie bei der Jugendpresse Baden-Württemberg engagiert und schrieb dort für das Magazin „NOIR“. Zudem arbeitete sie im Bereich der Gesundheitskommunikation bei einer Presseagentur.

„Informationen sind Macht. Das bedeutet Verantwortung, auch dafür Perspektiven aufzuzeigen, die noch nicht gesehen werden.“ Solche Perspektiven will sie aufspüren. „Ich interessiere mich für soziale Themen. Dafür, wie wir als Gesellschaft ticken, wie es zu Vorurteilen und Ausgrenzung kommt.“ Aus diesem Grund studiert Anika Pfisterer neben ihrem Volontariat Psychologie an der Fernuniversität Hagen.

Julia Brinkmann begann bereits im Oktober ihr Volontariat – ihre erste Station ist das Ressort „Metropolregion“. Sie studierte in Köln und Bonn Medienwissenschaften. Bereits im zweiten Semester lernte sie durch das Kölner Hochschulradio ihr Faible für journalistisches Arbeiten kennen – Wissenschaft und das kulturelle studentische Leben waren dort ihre Steckenpferde. Nach Stationen bei RTL Aktuell Online, im Wiener Auslandsstudio des ZDF und beim Radiosender WDR Cosmo wollte Brinkmann aus privaten Gründen ihr Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen verlassen und in die Rhein-Neckar-Region ziehen.

Da sie zeitgleich mit ihrem Masterstudium fertig war, bewarb sie sich auf ein Volontariat beim „MM“. „Nachdem ich Erfahrungen im Radio-, Online- und TV-Journalismus gesammelt habe, will ich nun das journalistische Handwerk in seiner Ursprungsform – im Print – kennenlernen“, sagt die 27-Jährige. „Ich bin Journalistin geworden, weil ich in diesem Beruf Fakten verständlich rüberbringen und geradeheraus die Wahrheit sagen kann.“

Das Redaktionsvolontariat dauert insgesamt 24 Monate und bildet Nachwuchsjournalisten aus. Dabei besuchen die angehenden Redakteure Seminare und durchlaufen verschiedene Ressorts – das Lokale ebenso wie die Politik, die Kultur oder den Sport. Sie schreiben Meldungen, recherchieren Geschichten, gestalten Zeitungsseiten, gewichten Themen, bespielen Online-Kanäle und planen eigene Projekte. Pro Jahr beginnen acht neue Volontäre beim „MM“. apt/julb

