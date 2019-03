Er war Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz: Rudolf Höß. Sie schloss sich den Zeugen Jehovas an, wurde als „Ernste Bibelforscherin“ von den Nationalsozialisten kriminalisiert und deportiert: Sophie Stippel. „Zwei Wege nach Auschwitz“: So heißt der Vortrag, bei dem Wilhelm Kreutz auf die beiden Personen eingeht, die sich aus Mannheim kannten und sich im KZ Auschwitz 1942 wieder begegneten. Geschichtsprofessor Kreutz möchte am Montag, 1. April, 19 Uhr, im Raum E01 des Karl-Friedrich-Gymnasiums nicht zuletzt die Halb- und Unwahrheiten der Biografie von Höß aufdecken. Der ehemalige KFG-Abiturient kommt auf Einladung des Gymnasiums und des Altherrenverbands, der Eintritt ist frei. bhr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019