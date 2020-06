Zwei weitere bestätigte Fälle am Sonntag

Über das Wochenende sind in Mannheim zwei neue bestätigte Corona-Fälle hinzugekommen. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen erhöht sich damit auf 497. Wie die Stadt mitteilte, blieb die Zahl am Samstag zunächst stabil, am Sonntag seien dem Gesundheitsamt jedoch zwei weitere Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der genesenen Menschen stagniert bei 470.

Außerdem informiert die Stadt, dass sie in Anlehnung an die Corona-Verordnung für private Veranstaltungen eine weitere Checkliste zur Verfügung stellt, die als Hilfestellung dienen soll, um die vom Land vorgegebenen Hygienemaßnahmen für private Veranstaltungen einzuhalten. Die Checkliste ist abrufbar unter www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/aktuelle-rechtsvorschriften. Wie bereits gemeldet, verlängert die Stadt die Allgemeinverfügung bis 30. Juni. Demnach gilt unter anderem ein Grillverbot an Rheinterrassen, Neckarwiesen und Strandbad und eine Maskenpflicht in Warteschlangen und auf Wochenmärkten.

