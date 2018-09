Zweiter Platz für Studenten der DHBW

Wie baut man ein Fahrzeug, das eine möglichst sichere und emissionsfreie chemische Reaktion als Antrieb nutzt? Diese Aufgabe wurden den Teilnehmern des 13. ChemCar-Wettbewerbs gestellt, der dieses Jahr vom 10. bis zum 13. September in Aachen ausgetragen wurde. Mit der „LoChemotive“, angetrieben von einer Wasserstoffperoxid-Reaktion, ging das Team aus dem Studiengang Maschinenbau der DHBW Mannheim an den Start. Dabei wird H202 in Wasser und Sauerstoff zersetzt und treibt so einen Druckluftmotor an. Das ChemCar wurde von den Studierenden digital konstruiert und im 3D-Druckverfahren gefertigt. Neben der Bewertung des Gesamtkonzepts treten die Fahrzeuge auch in einem Rennen gegeneinander an. Das Team der DHBW belegte in der Gesamtwertung den zweiten Platz. Andreas Föhrenbach, Prorektor und Dekan der Fakultät sei sehr stolz auf die Leistung seiner Studenten, heißt es in einer Mitteilung. mor

