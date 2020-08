Zwischen Artischocken und Tomaten

32 Grad Außentemperatur, die Sonne scheint vom wolkenlosen Himmel, aus der Nähe sind Rufe vom Stollenwörthweiher zu hören. Und mitten in der flirrenden Hitze liegt im Schatten ein kleines, grünes Paradies: der Schrebergarten der Brüder Jonas und Yannik (beide 15) und ihrer Freunde Paul und Carlo (beide 16). „Wir haben den Garten vor zehn Jahren von der Stadt gepachtet, aber ihn dann ehrlich gesagt ein bisschen vergessen“, erzählt Tanja Macheel, die Mutter von Jonas und Yannik.

„Vor drei Jahren meinten die Jungs dann, dass sie hier gerne etwas machen würden.“ Damals sah das Grundstück noch ganz schön anders aus: „Überall Brombeerhecken und Gestrüpp, ganz am Anfang war da noch eine Betonrampe“, Jonas deutet auf die Gemüsebeete, in denen neben Tomaten, und Kartoffeln sogar Artischocken, Kürbisse und Erbsen wachsen. „Der Vorbesitzer hat hier Autos repariert“, erklärt Paul. Bis heute finden die Freunde beim Umgraben immer wieder alte Reifen und andere Autoteile. „Neulich haben wir sogar einen ganzen Lkw-Motor ausgegraben“, so Jonas.

Am Anfang gab es eine Feuerstelle

Aber wie kommen vier Jugendliche auf die Idee, einen Schrebergarten zu bewirten? „Letztendlich war es am Anfang wahrscheinlich Langeweile“, überlegt Carlo. „Ich habe gehört, dass Yanniks Familie den Garten hat, und wollte sowas einfach mal ausprobieren.“ Tanja Macheel erinnert sich lachend: „Am Anfang gab es nur die Feuerstelle und plötzlich standen Yannik und Carlo vor der Tür und meinten: „Hast du Grillfleisch für uns?“

Seitdem haben die Freunde aus dem ehemals verwucherten Gelände ihren eigenen Rückzugsort geschaffen – mitsamt einer kleinen, liebevoll eingerichteten Hütte, einem Trampolin und Hängematten. Sogar einen Erdkühlschrank gibt es. „Da passt genau ein Kasten Bier rein“, grinst Paul. „Die Idee haben wir von YouTube“, ergänzt Jonas. Und an weiteren Projektideen mangelt es nicht: „Der Zaun müsste mal neu gemacht werden“, überlegt Jonas laut. „Ja, aber als Nächstes steht erstmal unser Brunnen an“, ergänzt Paul. Denn Wasser und Strom gibt es bisher nicht. „Wir haben ein Notstromaggregat, aber das funktioniert nur eine halbe Stunde lang“, lacht Jonas.

„Und Wasser bekommen wir von den Nachbarn“. Nicht ganz einfach bei den Projekten, die die Jungs schon umgesetzt haben. Ihr „Corona-Projekt“ ist eine Terrasse, an der sie wochenlang gebaut haben. „Wir waren fast jeden Tag hier und mussten uns genau absprechen, wer wann kommt und Abstand halten“, erinnert sich Jonas. Doch der Aufwand lohnt sich: Aus einem alten Zaun entsteht die Terrasse. „Fast alle Materialien finden wir entweder zufällig irgendwo oder bekommen sie geschenkt“, erzählt Paul.

„Den Zaun haben wir in strömendem Regen mit dem Bus abgeholt“, ergänzt Tanja Macheel. „Und einmal haben wir einen Baumstamm am Weg gefunden. Carlo hatte zufällig ein Kletterseil dabei, mit dem wir ihn dann hierhergeschleppt haben“, ergänzt Jonas. Aus dem Baumstamm wird ein weiteres Freizeitprojekt: eine Sitzbank. Aber manchmal kommt man sich mit so vielen Ideen auch in die Quere. „Wenn Ideen einfach schnell umgesetzt wurden, war das schon schwierig“, gibt Paul zu. Deswegen gibt es jetzt eine Abmachung: Immer, wenn etwas neu gebaut oder gepflanzt werden soll, beraten alle Beteiligten darüber. Wenn die Jungs gerade mal nicht gießen, umgraben oder hämmern, treffen sie sich natürlich auch gerne mit Freunden zum Grillen und Ausspannen in ihrem Garten-Paradies.

Einziger Wermutstropfen: „Der Garten liegt leider nicht direkt am Stollenwörthweiher“, bedauert Paul. Aber auch dafür haben die Freunde eine Lösung gefunden. Denn die Nachbarn aus den umliegenden Gärten finden das Engagement der Jungs toll. Und neben Gießwasser, Baumaterialien und nützlichen Tipps bieten sie den Jungs dann gerne auch den Durchgang durch ihre Gärten direkt zum See.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.08.2020