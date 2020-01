Zwischen Büchern digital unterwegs

Am 15. Januar startet das Team Stadtbibliothek wieder in die Veranstaltungsreihe „Medienmittwoch“. Die Mitarbeitenden stellen die Online-Angebote der Stadtbibliothek vor: Online lesen, hören, Musik streamen oder recherchieren, das alles ist mit dem Bibliotheksausweis möglich. Die Angebote Onleihe, freegal, PressReader und Datenbanken werden vorgestellt und können auch gleich ausprobiert werden.

Am 22. Januar heißt es dann: „Let‘s Play!“ – VR-Brille und Nintendo Switch stehen bereit und warten auf Interessierte, die ihre Game-Fähigkeiten testen möchten. Der monatliche Rundgang zum Kennenlernen der Angebote der Stadtbibliothek, die Bib-Tour, schließt das Angebot am 29. Januar ab. Alle Termine starten jeweils um 17 Uhr in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.01.2020