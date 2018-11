Zwischen Dönermann und Muskelprotz

Passiert das nur mir?! Diese Frage stellt sich Sertaç Mutlu in seinem gleichnamigen Comedy-Programm, mit dem er am Freitag (30.) um 20 Uhr im Schatzkistl gastiert. Der junge Kölner schlüpft in verschiedene Figuren. Dabei lässt er das Publikum Menschen entdecken, die alle kennen – den typischen Dönermann oder den aufgepumpten Fitnessstudiobesitzer. Für den Auftritt des „Knuddelbären mit den Bambi-Augen“ und „rotzfrecher Attitüde“, wie sich Sertaç Mutlu in einem Pressetext selbst beschreibt, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Oststadttheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Weitblick)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018