Zwischen Ekstase und Verzweiflung: „Norma“ im Opernhaus

Das Nationaltheater zeigt am Sonntag, 8. März, um 19 Uhr das Stück „Norma“ im Opernhaus am Goetheplatz. Vincenzo Bellini spannt in seiner Oper mit zwei Akten einen melodischen Klangkosmos zwischen höchster Ekstase und tiefster Verzweiflung, in dessen Mittelpunkt die Norma (Estelle Kruger) steht, die sich in einen Konflikt zwischen Pflicht und Gefühl verstrickt und schließlich daran zerbricht. Für die Aufführung verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichend aus Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Nationaltheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020