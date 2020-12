Zwischen Resignation und Wut

„Unsere Kunden gehen jetzt in Nachbarstädte wie Ludwigshafen, Viernheim, Weinheim, Heidelberg. Das kann doch nicht sein, dass wir bestraft werden, obwohl wir unser Hygienekonzept richtig durchführen“, schreibt Friseurin Tara Meißner an die Redaktion. Doch nun, so scheint es, sind Abwanderungen von Mannheimer Kunden – oder sogar ganzen Friseursalons – in andere Städte bald sowieso kein Thema mehr: Denn die Zeichen stehen auf Lockdown für die gesamte Branche, für ganz Baden-Württemberg und für ganz Deutschland.

Viele Friseure aber finden, dass sie prinzipiell geöffnet bleiben sollen. Das hört man oft, wenn man mit ihnen spricht: Viele betonen, seit der Öffnung im Frühjahr wegen keiner einzigen Corona-Infektionskette kontaktiert worden zu sein. Sie verweisen auf ihre funktionierenden Hygienekonzepte, beteuern, sie könnten Infektionen besser vermeiden als etwa im Handel oder im ÖPNV. Die Regelungen, die Pandemie – das ganze Jahr 2020 – raubt ihnen zudem wie vielen anderen Unternehmern den letzen Nerv, das spürt man deutlich: Sabine Klotz vom Kinderfriseur „,Pippi‘ Sabine“ in der Neckarstadt zum Beispiel macht in einem Brief an Mannheims Oberbürgermeister und die Presse deutlich, dass sie seit der Allgemeinverfügung vom 3. Dezember „nicht mehr schlafen“ könne. Sie schreibt zum Infektionsschutz: „Es war ein riesen Aufwand, jedoch, man gewöhnt sich daran. Unsere Kunden lobten unser Hygienekonzept und der ein oder andere Kunde fand es sogar etwas übertrieben.“

„Wie eine Ohrfeige“

Weiter bezieht sich Klotz in ihrem Brief auf die Aussage von Gesundheitsminister Jens Spahn nach dem ersten Lockdown. Er betonte damals, dass Friseure nicht mehr geschlossen werden auch nie geschlossen hätten werden müssen.

„Es kam wie eine Ohrfeige, wenn man alles gemacht hat in seinem Salon, was man tun konnte“, so Klotz. „Wir haben großen Respekt vor dem Coronavirus und haben alle unsere Kontakte im privaten Bereich runtergefahren, um eine Ansteckung zu vermeiden“ – doch im eigenen Salon fühlte man sich trotz dem vielen Kundenkontakt sicherer, „als wenn wir einmal die Woche einkaufen müssen“, schreibt die Friseurin. Zugleich betont sie: „Die Zahlen in Deutschland und auch in Mannheim steigen immer höher, es muss was getan werden. Da stehen wir auch voll dahinter, jedoch bitte mit Konzept!“

Dass in der Metropolregion durch die Hotspotregel manche Friseure zu haben, andere offen, dazu schreibt Klotz: „Da braucht man sich nicht wundern, wenn die Bürger das alles nicht mehr ernst nehmen wollen, dabei befinden wir uns in einer todernsten Lage!“ Die Politiker sollten sich „ einig werden“. Einheitliche Regeln, die Unklarheiten beenden, fordert auch der Obermeister der Friseur-Innung Mannheim, Salvatore Jaci. Und er fordert schnelle Finanzhilfen. Bei Thomas Mück vom Mannheimer Friseur Tomco entsteht hinsichtlich der Hotspot-Regelung der Eindruck, alle Friseure müssten nun büßen, was „schwarze Schafe“ der Branche ausgelöst hätten: Es würden per „,Sippenhaft‘-Methode“ Schließungen angeordnet, so Mück. Er hat sein Geschäft temporär in eine andere Stadt ausgelagert.

Klein- und Kleinstbetriebe leiden

„Es gibt keine Hinweise, die uns vorliegen, dass Infektionen von Betrieben ausgehen. Vielleicht würde als milderes Mittel etwa die Anordnung des Tragens von FFP2-Masken (...) zielführend sein“, äußert sich der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Klaus Hofmann. Er sagt auch: Die Branche mit vielen Kleinst- und Kleinbetrieben sei besonders auf das Weihnachtsgeschäft angewiesen. Er sehe zudem vor allem eine „Wettbewerbsverzerrung“, wenn Kunden „regional auf Nachbargemeinden und -kreise ausweichen und dies – gerade in der von drei Bundesländern umfassten Metropolregion Rhein-Neckar – vor den Festtagen wohl auch tun werden.“

