Zwischen Schleusenmodell und Wasseranalyse

„Wir sind heute hier, da wir in der letzten Zeit sehr oft im Freibad waren und heute mal etwas anderes machen möchten“, sagte Tina Keller, deren Kinder gerade Sumpfschnecken aus dem Neckar unter dem Mikroskop beobachteten. „Für meine Kids ist die Veranstaltung passend, da mein Sohn Lyell Boote liebt und meine Tochter Daileen sich sehr für die Tierwelt interessiert.“ Besonders spannend fanden die Kinder die Analyse des Neckarwassers, die der ehemalige Chemie-Ingenieur Harald Benecke in seinem improvisierten Labor an Deck durchführte. Auch auf die neue Ausstellung „Mediengeschichte“, die seit diesem Juli im Technoseum läuft, wurde aufmerksam gemacht. Im Bastelraum konnten Kinder - und auch Erwachsene erfahren, was ein optischer Telegraf ist. „Ende des 18. Jahrhunderts hat man mit dieser Vorrichtung Nachrichten, oft geheime Botschaften, über eine längere Distanz vermittelt“, erklärte Museums-Mitarbeiterin Dana-Livia Cohen. „Und das lange vor dem Morsen und vor WhatsApp, es gab nämlich noch keinen Strom.“

Draußen kehrte gerade das Polizeiboot von seiner Spritztour auf dem Neckar zurück. Wer einen Platz ergattert hatte, konnte sich glücklich schätzen, denn die Plätze waren begrenzt und wurden verlost.

