Zwölf Autos am Haken

Ein Auto hängt am Haken eines Abschleppwagens. © Stadt

17 Mal hat der städtische Ordnungsdienst den Abschleppwagen gerufen, um Falschparker an den Haken zu nehmen. Das ist die Bilanz der Stadt ihrer nächtlichen Kontrolle am 13. Dezember in der Neckarstadt-West – und das trotz vorheriger Ankündigung. In fünf Fällen blieb es bei einer Leerfahrt, da die Fahrzeughalter rechtzeitig hinzu kamen und ihr Auto wegfuhren. Für sie fielen dennoch Gebühren in Höhe von jeweils 157 Euro an. Die Halter aller abgeschleppten Fahrzeuge erwarten dagegen Kosten in Höhe von mindestens 242 Euro sowie eine Verwaltungsgebühr von jeweils 33 Euro.

Hauptvergehen der meisten Fahrer war das ordnungswidrige Parken im Fünf-Meter-Bereich von Kreuzungen. „Hierbei wird die Sicherheit aller gravierend gefährdet. In engen Straßen, die es in der Neckarstadt-West hauptsächlich gibt, werden durch das Eckenparken lebenswichtige Rettungswege versperrt“, hebt Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht hervor. Immer wieder mussten die Abschleppwagen mehrmals rangieren, um überhaupt in die Straßen einfahren zu können.

Die drei städtischen Teams waren von der Polizei unterstützt worden. Es war die zehnte Abschleppaktion seit August 2018. red/scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019