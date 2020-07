Statements

Alois Gerig, Bundestagsabgeordneter (CDU) für den Wahlkreis Odenwald-Tauber, Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft:

„Die Corona-Krise hat uns alle zunächst aus der Bahn geworfen – mit Freude konnte ich auch schnell positive Effekte ausmachen. Der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft der Menschen in unserer Heimat waren enorm. Auch wurde uns wieder bewusst, wie wertvoll es ist, in diesem Land in Frieden, Freiheit und Wohlstand zu leben.

Bewundernswert ist vor allem, wie kreativ viele Menschen auf die Krise reagiert haben und ihren Lebensstil und die Geschäftsideen anpassten. Zum Glück haben wir in den vergangenen Jahren die Digitalisierung in unserer Region deutlich voran gebracht – das hat vielen geholfen.

Krisen bergen die Chance auf Umbruch. Wir können wirtschaftliches Wachstum mit ökologischen Innovationen verbinden und durch eine Stärkung des Tourismus die Heimat noch weiter nach vorne bringen.“

Charlotte Schneidewind-Hartnagel, Bundestagsabgeordnete (Bündnis 90/Die Grünen) für den Wahlkreis Odenwald-Tauber:

„Obwohl das Coronavirus vieles durcheinandergewirbelt hat, haben wir gemeinsam seine Verbreitung gebremst und dürfen deshalb rechtzeitig zur Ferienzeit zuversichtlich nach vorn blicken. Und wenn Corona uns dazu bringt, Radtouren durchs liebliche Taubertal und Ausflüge in den Naturpark Neckartal-Odenwald zu unternehmen, anstatt am Strand auf Mallorca zu liegen oder die Pyramiden in Ägypten zu bewundern – na und? Wir leben in einer Region, in der andere gern Urlaub machen!

In diesem Sommer können wir mit unseren Familien und Kindern unser Zuhause neu entdecken. Und wir werden herausfinden, dass wir nah an unseren Wohnorten die Kraft tanken können, um durchzuhalten, bis wir am Ende zur Normalität zurückkehren. Ich bin sicher, es kann unseren Alltag bereichern, wenn wir unsere Region einen Sommer lang aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und gleichzeitig stärken wir unsere wunderbare Region.“

Peter Hauk, Landtagsabgeordneter (CDU) für den Wahlkreis Neckar-Odenwald, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz:

„Ich versichere Ihnen, die Landesregierung von Baden-Württemberg setzt alles daran, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie so gering wie möglich zu halten. Neben den Soforthilfemaßnahmen braucht es auch das Zutun jedes einzelnen. Kaufen Sie nicht überstürzt im Internet, kaufen Sie vor Ort. Damit tun Sie sich und unseren heimischen Geschäften langfristig etwas Gutes!“

Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, Landtagsabgeordneter (CDU) für den Wahlkreis Main-Tauber, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion:

„Jetzt nach der Krise ist es wichtig, dass wir unsere Wirtschaft im Land stimulieren. Dabei müssen wir unseren Unternehmen klug helfen und dabei rasch wieder auf den Wachstumspfad gelangen, damit wir mit Steuereinnahmen jene Schulden tilgen können, die wir jetzt in der Krise machen. Es gilt für mich: jetzt investieren und stimulieren und erst später konsolidieren.

Gerade für uns im Main-Tauber-Kreis sehe ich aber große Chancen – bei geringer Arbeitslosigkeit und hervorragenden Mittelständlern sowie einer guten Wohnqualität. Klar ist aber für mich auch: schnelles Internet und guter Mobilfunk sind auch bei uns im ländlichen Raum unverzichtbar für die zukunftsfähige Entwicklung unseres Landkreises. Wir werden unseren Kommunen beistehen und den ländlichen Raum stärken und deshalb für unsere Heimat die Krise als Chance nutzen!“

Dr. Christina Baum, Landtagsabgeordnete (AfD) für den Wahlkreis Main-Tauber:

„Die uns in den letzten Monaten durch die Coronamaßnahmen auferlegten Beschränkungen haben den Bürgern in der Bundesrepublik zum ersten Mal gezeigt, dass die im Grundgesetz verankerten Freiheiten keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern ganz schnell auch verloren gehen können. Bei vielen Menschen, die die DDR-Diktatur erlebt haben, wurden schmerzhafte Erinnerungen lebendig.

Begeistert haben mich die vielen tausend mutigen Bürger, die die Politiker durch öffentliche Demonstrationen oder durch besorgte Briefe darauf aufmerksam gemacht haben, dass unsere Grundrechte niemals willkürlich außer Kraft gesetzt werden dürfen. Sie haben wesentlich mit dazu beigetragen, dass wir nun langsam wieder zu unserem normalen Leben zurückkehren können.

Ich wünsche uns allen deshalb weiterhin diesen Mut und dieses Engagement, für unsere Demokratie als Voraussetzung für ein Leben in Frieden und Freiheit einzutreten. Vergessen wir nie – der Souverän sind wir, das Volk.“

Reinhard Frank, Landrat des Main-Tauber-Kreises:

„Die Corona-Pandemie im Main-Tauber-Kreis ist nahezu abgeklungen. Dennoch müssen wir weiter wachsam sein und die Hygiene- und Abstandsregeln weiter einhalten, bis ein Impfstoff oder Medikamente zur Verfügung stehen. Unser gemeinsames Ziel muss sein, eine mögliche zweite Welle von Infektionen zu vermeiden.

Die vergangenen Monate waren äußerst herausfordernd, aber sie geben auch Anlass zur Hoffnung. Wir haben eine großartige Solidarität, Kreativität, Einsatzbereitschaft und Disziplin erlebt. Durch das Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger, durch die Arbeit unseres Landratsamtes, der vorbildlichen Unterstützung von Organisationen, Krankenhäusern, Ärzten, Reha- und Pflegeeinrichtungen, Rettungsorganisationen, Polizei sowie der 18 Städte und Gemeinden unseres Landkreises ist es gelungen, das Infektionsgeschehen bestmöglich einzudämmen.

Die Politik hat enorme Handlungsfähigkeit bewiesen. Die Wirtschaft hat rasche und umfassende Hilfen erhalten. Es wurden Grundlagen geschaffen, um die Infektionszahlen so niedrig wie möglich zu halten und das öffentliche Leben wieder hochzufahren. Mit Achtsamkeit und Solidarität werden wir auch weitere Herausforderungen meistern.“

Angelika Gold, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Main-Tauber-Kreis:

„Ich glaube, wir haben im Handwerk eine große, einmalige Chance, verlorenen Boden wieder gut zu machen. Das schaffen wir aber nur, wenn wir zusammenstehen, den Zeitpunkt nutzen und der Bevölkerung, den Eltern und den jungen Leuten die Vorteile des Handwerks kommunizieren.“

Jürgen Junker, Geschäftsführer der Mott Mobile Systeme GmbH & Co. KG, Tauberbischofsheim:

„Was können wir anderes tun als unser Bestes zu geben und warten was kommt. Wir haben auch in der Krisenzeit unsere positive Grundeinstellung beibehalten, frühzeitig auf die veränderte Marktlage reagiert sowie nach vorne geblickt und die Chancen genutzt.“

Philipp Müller, Geschäftsführer der VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG, Tauberbischofsheim:

Gerade haben wir unseren neuen Stuhl Stakki auf den Markt gebracht und auch damit gezeigt: Als innovatives Familienunternehmen sind wir gut gerüstet für die Zukunft.“

Johannes Mnich, Intendant der TauberPhilharmonie in Weikersheim:

„Carsten Brosda, Kultursenator in Hamburg, hat gesagt: ’Ohne Kultur kann ich gar nicht begründen, warum wir unsere Gesellschaft so leben, wie wir sie leben.’

Und gerade deshalb braucht es jetzt auch wieder Live-Veranstaltungen. Die TauberPhilharmonie war von Anfang an als Haus für alle und die Region konzipiert. Das setzen wir mit Vielfalt und Leidenschaft konsequent um.“

Dr. Matthias Wagner, Kulturamtsleiter Kloster Bronnbach:

„Genießen Sie die Sommerstimmung in Bronnbach bei einem Spaziergang durch den Abteigarten und die Klosteranlage. Lassen Sie den Tag anschließend bei einem Glas Wein in der Orangerie ausklingen.“