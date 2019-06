Zu wenig Gegenwehr

Wer die Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt studiert, liest dort von einer „Verpflichtung, ein gelingendes Zusammenleben in einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft zu gestalten“. Diese Verpflichtung gelte mit der notwendigen Toleranz so lange, bis man auf Tendenzen stoße, die dieser Vielfalt klar entgegenlaufen. „Auf unseren Widerspruch trifft jeder Aufruf zu Hass, Gewalt

...