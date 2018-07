Daimler-Kunden müssen warten

Anzeige

Stuttgart/Mannheim.Für OM 501 ist erstmal Schluss. Das ist der Lkw-Motor, den der Daimler-Konzern vorerst nicht mehr an Kunden ausliefert. Grund: Bei internen Abgas-Messungen habe man festgestellt, dass die Stickoxid-Grenzwerte in bestimmten Situationen „geringfügig“ überschritten würden.

Weil das Modell – ein Euro-5-Motor für schwere Nutzfahrzeuge – im Mannheimer Daimler-Werk nur in kleiner Stückzahl vom Band laufe, habe der Vertriebsstopp keine Auswirkungen auf den Standort, so ein Unternehmenssprecher. Wie viele der betroffenen Motoren normalerweise in Mannheim produziert werden, wollte er nicht sagen. Bis 2013 sei der Antrieb in Mercedes-Benz-Lkw in Europa eingesetzt worden. Inzwischen würde er nur noch in Regionen außerhalb Europas exportiert, beispielsweise nach Afrika oder Asien.

Was genau hinter den überhöhten Stickoxidwerten stecke, kläre man derzeit mit dem Kraftfahrtbundesamt, heißt es in der Stellungnahme des Konzerns. Man habe bei eigenen Untersuchungen aber keine Software-Funktion entdeckt, die die Abgasnachbehandlung abschalte. Der Einsatz solcher Techniken hatte den VW-Abgasskandal ausgelöst. Ein Sprecher des Kraftfahrtbundesamts konnte gestern auf Anfrage nichts zu dem konkreten Fall bei Daimler sagen.