Klein leitet Produktion

Michael Klein ist neuer Produktionschef der Daimler-Bussparte.

Stuttgart/Mannheim.Die Bussparte von Daimler (Daimler Buses) hat einen neuen Produktionschef. Michael Klein habe zum 1. August die Nachfolge von Marcus Nicolai übernommen, teilte der Konzern am Montag mit. Klein, 56 Jahre alt, arbeitet seit 2003 für Daimler. Zuletzt verantwortete er Ersatzteilvertrieb, Logistik und den technischen Kundendienst der Bussparte.

Klein, der aus Nordrhein-Westfalen stammt, leitet auch die Produktion der Daimler-Tochtergesellschaft Evobus. Das Unternehmen hat ein großes Werk mit etwa 3500 Mitarbeitern in Mannheim, dort werden Busse für den öffentlichen Nahverkehr gebaut. Nach Angaben eines Konzernsprechers hat Klein ein Büro sowohl in Mannheim als auch in Neu-Ulm. Till Oberwörder, Leiter von Daimler Buses, bezeichnete Klein in einer Mitteilung als „kompetente und strategische Führungspersönlichkeit“. Kleins Vorgänger Nicolai verlässt Daimler nach mehr als 23 Jahren. jung

