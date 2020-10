Neue Lkw-Chefin startet früher

Stuttgart.Karin Rådström wird schon ab 1. Februar zum Vorstand der Daimler Truck AG gehören. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit. Ursprünglich sollte die schwedische Managerin erst am 1. Mai starten. Rådström ist künftig verantwortlich für Lastwagen der Marke Mercedes-Benz und damit auch für das Montagewerk von Daimler im pfälzischen Wörth. Der Mannheimer Standort hingegen – hier werden Lkw-Motoren gebaut – fällt unter die Verantwortung eines anderen Managers, was organisatorisch bedingt ist. Rådström,Jahrgang 1979, kommt vom Daimler-Konkurrenten Scania und hat dort zuletzt den Aufbau des Geschäfts mit digitalen und vernetzten Fahrzeugen begleitet.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020