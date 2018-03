Neuer Chef für EvoBus

Anzeige

Stuttgart/Mannheim.Der bisherige Marketing- und Vertriebsleiter Till Oberwörder (Bild) rückt Anfang April an die Spitze von Daimlers Bus-Sparte. Damit trägt er auch die oberste Verantwortung für den großen Mannheimer Standort von EvoBus, an dem derzeit rund 3400 Menschen arbeiten. Als Leiter von Daimler Buses und Geschäftsführer der Tochterfirma EvoBus folgt der 47-jährige Oberwörder auf Hartmut Schick, der zur gleichen Zeit die Leitung des Lastwagengeschäfts in Asien übernimmt, wie Daimler gestern mitteilte. Oberwörder ist den Angaben zufolge seit Mitte 2015 für Vertrieb und Service weltweit verantwortlich, davor war er unter anderem Vertriebschef bei EvoBus.

„Das Geschäftsfeld Daimler Buses ist bei Till Oberwörder in besten Händen. In den vergangenen Jahren hat er sein fundiertes Wissen und seine internationale Erfahrung bereits in allen drei Nutzfahrzeugsparten – Mercedes-Benz Vans, Daimler Trucks und Daimler Buses – erfolgreich unter Beweis gestellt“, sagte Martin Daum, der im Daimler-Vorstand für Trucks und Busse verantwortlich ist.