Pfenning löst Transco ab

Ein Luftbild des Mannheimer Mercedes-Benz-Werks. Der Konzern hatte seine Logistikaufgaben 2015 an einen Dienstleister ausgelagert. © Zinke

Mannheim.Lkw entladen, die angelieferten Teile sortieren, einlagern und den Transport an das Produktionsband organisieren. Die Logistik in einem Betrieb ist aufwendig – alles muss passen. Zum 1. Juli soll ein neues Unternehmen die Logistik für den Lkw-Motorenbau von Mercedes-Benz in Mannheim übernehmen. Einer Mitteilung der IG Metall zufolge hat Pfenning aus Heddesheim den Zuschlag erhalten. Pfenning

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3244 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.06.2018