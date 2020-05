Schwedin führt Lastwagen-Sparte

Stuttgart.Karin Rådström (Bild) ist mit Wirkung zum 1. Mai 2021 zum Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG ernannt worden, verantwortlich für Mercedes-Benz Lkw. Sie tritt die Nachfolge von Stefan Buchner an, der sich – wie bereits bekanntgegeben – entschlossen hat, nach mehr als 30 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand zu gehen. Rådström, Jahrgang 1979, kommt von Scania. Dort hat die Schwedin unter anderem das Geschäft mit vernetzten Fahrzeugen aufgebaut. Daimler unterhält in Mannheim ein großes Werk, in dem Lkw-Motoren gebaut werden. jung (Bild: Daimler)

