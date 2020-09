Unterwegs zur CO2-Neutralität

Wörth/Mannheim.Noch ist es ruhig in der Produktionshalle des Gebäudes 75 im Mercedes-Benz-Werk in Wörth. Standortleiter Matthias Jurytko läuft in einem Video durch die Räumlichkeiten, in denen nicht viel zu sehen ist. Doch das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Denn ab nächstem Jahr soll in der Südpfalz der batterieelektrisch angetriebene Lkw eActros in Serie gefertigt werden. Diese Neuigkeit verkündete Stefan

...