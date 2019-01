Mannheim.Investitionen in Zukunftstechnologie und im Gegenzug Zugeständnisse der Belegschaft. Auf diese Formel könnten die laufenden Verhandlungen um das „Zielbild 2025“ für den Daimler-Standort in Mannheim hinauslaufen. Für heute erhofft Betriebsratschef Joachim Horner eine Einigung. Ziel sei es, den Standort neben der Produktion von Verbrennungsmotoren breiter aufzustellen. Gedacht werde dabei vor allem an das Thema Elektromobilität.

Dafür könnten auf die Mitarbeiter aber kurzfristig auch Belastungen zukommen, sagte Klaus Stein, Chef der IG Metall Mannheim, gestern und nannte „materielle Beiträge“ sowie ein verstärktes Maß an Flexibilität. Auf diese Weise ließe sich die Beschäftigung im Werk langfristig sichern, hoffen die Arbeitnehmervertreter und warnen gleichzeitig vor einem Scheitern: „Sonst droht der Standort ins Hintertreffen zu geraten“, sagte Stein.

Auch Andreas Moch, Standortverantwortlicher im Werk Mannheim, sprach gestern von „entscheidenden Weichenstellungen“ für das Werk. Darüber sei man mit den Arbeitnehmervertretern derzeit in „konstruktiven Gesprächen“, lobte der Manager. Da die Produktionsauslastung momentan auf einem Spitzenniveau liege, könne man nun aus einer „Position der Stärke die nächsten Schritte konsequent angehen und unser Werk fit für die Zukunft machen“, sagte er. Die geschehe „vor allem auch mit Blick auf die Elektromobilität“.

E-Lkw im Testbetrieb

Schon vor gut einem Jahr hatte Daimler für das Bus-Geschäft in Mannheim einen Zukunftspakt geschlossen und es stärker auf die Elektroantriebe ausgerichtet. In den vergangenen Monaten haben Geschäftsführung, Betriebsrat und IG Metall nun über die Motorenproduktion verhandelt. Und das vor dem aktuellen Trend hin zu alternativen Antrieben. Die gibt es auch im Nutzfahrzeugbereich bereits. Seit September vergangenen Jahres sind zum Beispiel zehn Elektro-Lkw von Daimler (eActros) testweise bei Kunden im Einsatz.

„Wir wollen gerüstet sein für das, was kommt,“ sagte Horner. Konkret sei etwa geplant, das europaweite Geschäft zur Aufbereitung von Batterien an den Standort in Mannheim zu vergeben. Dabei geht es um Altbatterien, die nicht mehr ausreichend Leistung für den Einsatz in Autos, Bussen oder Lkw mit Elektroantrieb haben. Dazu werden nur einzelne Komponenten der Batterien ausgetauscht, was in der Regel deutlich günstiger ist als eine neue Batterie zu kaufen. Mannheim stehe nun kurz davor, die europaweite Verantwortung für dieses Geschäft zu bekommen, sagte Horner, „und zwar für den Lkw-, Bus- und Pkw-Markt gleichermaßen.“ Mannheim habe sich da gegen viele Konkurrenten innerhalb des Konzerns durchgesetzt, lobt Stein. Zu den Kompetenzen am Standort soll darüber hinaus auch die Konfiguration von Batteriesystemen kommen. Diese sei je nach Einsatzart der Fahrzeuge oft ganz unterschiedlich.

Längere Standortsicherung?

Für die diesen Zukunftspakt müsse die Belegschaft allerdings ein Stück weit in Vorleistung gehen und vor allem noch flexibler werden. Das schließe zum Beispiel Arbeit an Wochenenden ein oder die noch stärkere Anpassung an die Auslastung. Derzeit gilt im Motorenwerk in Mannheim eine Standortsicherung, die betriebsbedingte Kündigungen bis 2021 ausschließt. Hörner und Stein hoffen, dass eine Verlängerung dieser Vereinbarung Bestandteil des Zukunftspaktes wird.

