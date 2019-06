100 000 Euro Sachschaden

Der Traktor kippte am Samstag auf der L 540 auf die Seite. © Polizei

Neustadt.Bei einem Zusammenstoß auf der L 540 zwischen Duttweiler und Lachen sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr am Samstag um 6 Uhr ein Traktor auf der Straße und bog nach links in einen Feldweg ein. Ein hinter ihm fahrender Kleintransporter übersah dies und setzte zum Überholen an. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der Traktor des ortsansässigen Winzers fiel auf die Seite. An beiden Gefährten entstand ein Totalschaden, der sich laut Polizei auf 100 000 Euro summiert. Da der Fahrer des Transporters keinen deutschen Wohnsitz hat, wurde von ihm direkt eine Sicherheitsleistung einbehalten. cvs

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.06.2019