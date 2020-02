1000 Jahre alt: Otterstadt feiert im Juni

Otterstadt.Die „Stickelspitzer“ feiern Geburtstag: Genau tausend Jahre alt wird am 7. April die Rheingemeinde Otterstadt, denn an diesem Tag im Jahr 1020 unterzeichnete der Bischof und Dichter Walter von Speyer (963-1027), zuvor Hofkaplan von Kaiser Otto III., eine Urkunde, in der erstmals die kleine Gemeinde zwischen Speyer und Ludwigshafen erwähnt wird und damit in die regionale Geschichte eintritt. Im Jubiläumsjahr 2020 gehört Otterstadt mit seinen rund 3 500 Einwohnern (Spitzname: „Stickelspitzer“) zur Verbandsgemeinde Rheinauen und wird den Geburtstag an vier Tagen zwischen dem 4. und 7. Juni mit einem bunten Programm auf dem Königsplatz, im Remigiushaus und in der Sommerfesthalle feiern.

Seit 1797 „weltliche“ Gemeinde

Der Wohnplatz Otterstadt, bis zur Tulla´schen Rheinbegradigung vor rund 180 Jahren direkt am Strom gelegen, war schon viel früher besiedelt – davon zeugt der Fund eines Tongefäßes aus der „Rössener Kultur“ vor etwa 4000 Jahren. Kelten, Franken und Römer folgten, haben aber bis auf den „römischen“ Otterstadter Hortfund keine nennenswerten Spuren auf der Gemarkung hinterlassen. Rund 700 Jahre lang gehörte Otterstadt bis 1797 dem St. Guidostift in Speyer, ehe es eine „weltliche“ Gemeinde wurde, den Landkreisen Speyer und Ludwigshafen und schließlich dem Rhein-Pfalz-Kreis angehörte und seit 2016 der Verbandsgemeinde Rheinauen zugeordnet wurde.

Bürgermeister Bernd Zimmermann (CDU), der seit 2009 an der Spitze der Gemeinde steht, kann sich über ein Kuriosum freuen: Die Gemeinde Otterstadt ist seit 2003 schuldenfrei. Dazu trägt mit Sicherheit ein weiteres Kuriosum bei – die östlich gelegene „Kollerinsel“: Sie ist neben der Altstadt von Konstanz eines von zwei linksrheinischen Landesgebieten von Baden-Württemberg und ist mit ihrem Campingplatz und Wanderwegen ein beliebtes Naherholungsgebiet. Eine Fähre verbindet die Insel, die eigentlich eine Halbinsel ist, mit der badischen Gemeinde Brühl, zu der sie gehört. Sie bringt in der warmen Jahreszeit Tausende von Ausflüglern über den Rhein in die Pfalz, von denen viele auch in der Gastronomie von Otterstadt „hängen“ bleiben.

Lokale Anziehungspunkte sind das Remigiushaus (Bauzeit 1747-1750) und die ortsbildprägende katholische Pfarrkirche (1889-1891) – aber auch einige uralte Häuser und zwei Bildstöcke von 1783. Erst 34 Jahre alt ist der „Stickelspitzer-Brunnen“ des Speyerer Bildhauers Georg Günter Zeuner (1923-2011), der an ein amüsantes historisches Ereignis erinnert: Mitte des 19. Jahrhunderts machte ein reisender Betrüger den Otterstadtern weis, er komme im Auftrag der bayerischen Bahn zur Vermessung von Grundstücken für den Bau eines Bahnhofs und die Gleisanlagen. Die Otterstadter markierten die „geplanten“ Grundstücke und verköstigten den Mann – der sich dann heimlich wieder davon machte. Seitdem tragen die Otterstadter den Spitznamen „Stickelspitzer“ – mit viel Humor.

