„112“ nur für Notfälle

Rhein-Neckar.Wer Infos zum Coronavirus sucht, sollte nicht die Notfallnummern 112 oder 19222 wählen, sondern die Behörden-Nummer 115: Darauf weist Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, hin. Die 112 und 19222, die in der Leitstelle Ladenburg eingehen, von wo aus Rettungseinsätze koordiniert werden, seien für Notfälle reserviert, betont Kreisbrandmeister Udo Dentz.

Auch die Abfallverwertung des Kreises (AVR Kommunal AöR) zieht nun Konsequenzen aus der Pandemie und schließt ihre öffentlichen Einrichtungen ab sofort. Betroffen sind die AVR Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg, die Deponien Wiesloch und Sinsheim und das AVR Service-Center in der Dietmar-Hopp-Straße in Sinsheim.

