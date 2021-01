1,2 Millionen für Badeseen

Stege und Wege sind etwa am Badesee Schlicht in Planung. Klaus Venus (kve, ven)

Neuhofen.Die Badeseen „Steinerne Brücke“ und „Schlicht“ bei Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis werden barrierefrei gestaltet. Dafür erhält die Gemeinde eine Förderung von rund 1,2 Millionen Euro vom Land Rheinland-Pfalz und der Europäischen Union. Das hat der rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Tourismusminister Volker Wissing bekanntgegeben. Barrierefreie Angebote würden von allen Gästen geschätzt. „Für Menschen mit Beeinträchtigung, aber auch für ältere Menschen oder Familien mit Kinderwagen machen barrierefreie Wege einen Tagesausflug angenehmer“, so Wissing. Künftig wird es an beiden Seen einen barrierefreien Weg sowie einen barrierefreien Badebereich mit Steg geben. Die Sanitäranlagen werden in Zukunft für Menschen mit Beeinträchtigung nutzbar sein. Sitz- und Ruhemöglichkeiten sowie barrierefreie Parkplätze werden ausgebaut. red/sal

