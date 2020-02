14-Jähriger im Gesicht verletzt

Weinheim.Ein 14 Jahre alter Schüler ist am Samstag in Weinheim bei einem missglückten Chemie-Experiment schwer verletzt worden. Der Junge sei mit Verbrennungen an den Händen und im Gesicht mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Eine Mutter und ihr Kind wurden zur Behandlung mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Zu dem Unglück ist es gekommen, als in einem Hörsaal des Dietrich-Bonhoeffer-Schulzentrums in Weinheim ein Vorführung lief. Das Schulzentrum hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen. Was die genaue Ursache für die Verpuffung war, wurde am Wochenende nicht bekannt. Auch über die Schwere der Verletzung wurde zunächst nichts bekannt. Eine große Anteilnahme gab es in den Sozialen Netwerken. Seelsorger waren vor Ort im Einsatz. Näheres wird die Polizei am Montag erläutern. sal

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020