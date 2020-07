Germersheim.Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Landkreis Germersheim steigt weiter. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurden bis Mittwoch, 14 Uhr, 14 weitere Infektionen nachgewiesen. Damit steigt die Zahl der aktuellen Fälle auf 42. Alle neuen Infektionen seien auf den Ausbruch in Verbindung mit einer Glaubensgemeinschaft in Schwegenheim zurückzuführen. 13 Fälle davon stehen in Verbindung mit einer Familie, in der bereits eine Infektion nachgewiesen worden war. Allen Erkrankten wurde Quarantäne verordnet. Derweil fielen die bisher bekannten Testergebnisse einer Kita negativ aus. Auch die Testungen in einer Firma waren allesamt negativ. Seit Montag, 22. Juni, verzeichnet der Landkreis eine zunehmende Anzahl an Corona-Infektionen, nachdem es rund einen Monat keine bestätigten Fälle gab. kpl

