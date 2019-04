14 Wochen lang Baustellen auf B 9

Ludwigshafen/Speyer.Auf der B 9 bei Ludwigshafen beginnen am Montag, 29. April, Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn. Wie der Landesbetrieb Mobilität in Speyer mitteilt mit, ist die Maßnahme in vier Abschnitte gegliedert. Den Anfang bildet die Anschlussstelle Bobenheim-Roxheim-Petersau (K1). Während den Arbeiten ist die Anschlussstelle gesperrt. Eine Umleitungs ist ausgeschildert. Die Bauzeit für diesen Bauschnitt beträgt – je nach Witterung – zirka zwei Wochen. Die folgenden Bauabschnitte werden bereits vorbereitet. Daher fließt der Verkehr dort nur einspurig.

In etwa 14 Wochen soll alles fertig sein. Die Baukosten betragen rund 3,2 Millionen Euro. sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019