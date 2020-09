Frankenthal.Polizei und Ordnungsamt haben in Frankenthal am Freitag gemeinsam Kontrollen am ehemaligen Kanalhafen neben dem Ostbad durchgeführt. Hierbei wurde auch ein 15 Jahre alter Frankenthaler einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Jugendlichen wurden zwei XTC-Tabletten, weitere Konsumutensilien und Hinweise auf Marihuana gefunden. Der bereits strafmündige Jugendliche wurde an die Eltern überstellt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020