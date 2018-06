15-Jähriger nach Diebstählen aus Fahrradkörben festgenommen

Anzeige

Daraufhin soll der Beschuldigte in der Brückenstraße einer 18-Jährigen den Rucksack samt Inhalt von der Schulter gerissen haben. Die Frau habe den Beschuldigten verfolgt. Er sei dann von einem Auto aufgehalten worden, dass ihm den Weg versperrte. Daraufhin habe er sich seiner Beute entledigt und seine Flucht fortgesetzt.

Der 15 Jahre alte Jugendliche wurde anschließend am späten Nachmittag in Mannheim, nahe dem Quadrat K5, von Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt kontrolliert. Vor der Kontrolle war der Jugendliche aus einem Gebüsch gekommen. Darin fanden die Beamten Diebesgut, welches den ersten beiden Taten zugeordnet werden konnte.

Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen. In allen Fällen bestehe der dringende Tatverdacht, dass der 15-Jährige die entwendeten Sachen gewerbsmäßig "sich selbst oder Dritten rechtswidrig zueignen wollte“.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde der marokkanische Staatsangehörige am Donnerstagnachmittag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ gegen den Beschuldigten Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde danach in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert und befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

