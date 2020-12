15-Jähriger nach versuchtem Automatenaufbruch festgenommen

Viernheim.Ein 15-Jähriger ist am späten Samstagabend in Viernheim nach einem versuchten Automatenaufbruch vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, verständigte ein Zeuge gegen 22.30 Uhr die Beamten, und eine Person, die in der Beethovenstraße versuchte, einen Zigarettenautomaten mit einer Säge aufzubrechen. Im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifen konnten Polizeikräfte einen 15 Jahre alten Jungen in Tatortnähe festnehmen.

Zudem rannten weitere Personen bei Erblicken der Polizei, unter anderem in Richtung Tivoli Park, davon. Bei dem Ertappten stellten die Polizisten eine Säge sicher. Der Jugendliche aus Viernheim wurde anschließend nach Hause gebracht und seinen Eltern übergeben. Gegen den 15-Jährigen wurde Strafanzeige erstattet. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Komplizen dauern zudem an.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020