Ludwigshafen.Ein 44-Jähriger, der 15 Jahre ohne Führerschein unterwegs gewesen ist, ist am Mittwochmorgen von der Polizei erwischt worden. Nach Angaben der Beamten wurde der Mann in der Oppauer Straße kontrolliert. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Fahrer seit über einem Jahrzehnt keinen Führerschein mehr besitzt. Das Auto musste vor Ort abgestellt werden. Die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten und an eine berechtigte Person ausgehändigt. Der 44-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.01.2021