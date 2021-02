15-Kilometer-Beschränkung ab Samstag

Ludwigshafen.Die Bewegungsfreiheit der Ludwigshafener Bürger wird ab Samstag auf einen Radius von 15 Kilometern beschränkt – zunächst für eine Woche. Dies sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) auf Nachfrage dieser Redaktion. Die endgültige Fassung der entsprechenden Allgemeinverfügung werde noch mit der Landesregierung abgestimmt. Nach Angaben Steinrucks gebe es keine absolut strengen Regelungen. Ausnahmen seien bei triftigen Gründen, wie etwa Fahrten zum Arbeitsplatz, möglich. Mit den verschärften Regelungen reagiert die Stadtverwaltung auf eine vermutlich hochansteckende Corona-Mutante bei einem Bewohner einer Oggersheimer Asylunterkunft. Der Mann wird im Klinikum behandelt und hat nach Auskunft der Ärzte milde Symptome.

Die Ergebnisse der Corona-Tests unter den 157 Bewohnern der Asylunterkunft sollen am Samstag vorliegen. Unter großen Sicherheitsvorkehrungen hatten am Freitagmorgen die Testungen begonnen. Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab. Zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst sorgten die Beamten dafür, dass keine Asylbewerber die Unterkunft verlassen. Mitarbeiter des Klinikums und der Ärzteorganisation GO-LU beteiligten sich an den mobilen Teams, die die Abstriche vornahmen.

Unterdessen stößt die angekündigte Bewegungseinschränkung bei CDU und FDP auf Kritik. „Wir können die Sinnhaftigkeit einer Einschränkung der Ludwigshafener Bürger im Radius von 15 Kilometer nicht nachvollziehen“, so CDU-Fraktionschef Peter Uebel. „Das Auftreten der Mutationen im Stadtgebiet war lediglich eine Frage der Zeit und verwundert nicht.“ Eine Einschränkung des Bewegungsraums bringe für den Infektionsschutz in der dicht besiedelten Metropolregion keinen Vorteil. Nach Ansicht der FDP schränke diese Maßnahme das Freiheitsrecht der persönlichen Handlungsfreiheit unangemessen ein. Die Begrenzung auf 15 Kilometer sei eine vorschnelle Maßnahme, ohne Evidenz ihrer Wirkung. Die Linken unterstützen indes das Vorgehen Steinrucks vorbehaltlos. „Jetzt ist schnelles und konsequentes Handeln gefragt, bevor wir noch im Endspurt Zehntausende von Menschenleben verlieren.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.02.2021