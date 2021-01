15-Kilometer-Regel für Worms aufgehoben

Worms.Die Stadt Worms hat am Freitagabend auf ihrer Homepage verkündet, dass die Einschränkung des Bewegungsradius nicht mehr gilt. Die modifizierte Allgemeinverfügung tritt am Samstag, 23. Januar, um Mitternacht in Kraft. Es gilt allerdings weiterhin die nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr und eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone in der Innenstadt.

Nach Gesprächen mit dem

...