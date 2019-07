15 Tonnen Speiseeis schmelzen auf A 67

Rhein-Neckar.Mit zwei ungewöhnlichen Unfällen hat es die Polizei in der Region zu tun gehabt. Nach Angaben der Beamten waren jeweils große Mengen Lebensmittel im Spiel. Demnach fuhr in der Nacht zum Freitag auf der A 67 ein mit 15 Tonnen Speiseeis beladener Lkw kurz vor dem Dreieck Viernheim in ein stehendes Pannenfahrzeug. Dabei wurde die Wand des Kühl-Lastwagens beschädigt, das Eis verteilte sich teilweise über die Fahrbahn. Der Lkw durchbrach noch die Leitplanke und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Die Ladung war nicht mehr zu retten und schmolz. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von rund 250 000 Euro.

Mehrere Tonnen Weizen ergossen sich am Freitagmorgen auf der L 529 bei Haßloch. Wie die Beamten mitteilten, platzte gegen 9.30 Uhr ein Reifen an einem Traktoranhänger, wodurch die Verriegelung der Ladefläche gelöst wurde. Die Ladung verteilte sich auf der gesamten Fahrbahn, so dass diese eine Stunde lang in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden musste. Zwei Landwirte halfen, die fünf bis sechs Tonnen Weizen zusammenzukehren.

Zu Stau kam es am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr auch auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim. Dort brannte ein Mini Cooper wegen eines technischen Defekts vollständig aus. Eine 45-minütige Vollsperrung war die Folge. Bereits am Donnerstagabend wurden fünf Personen bei einem Unfall auf der A 5 bei Sandhausen leicht verletzt. Laut Polizei hatte ein 19-jähriger Autofahrer wegen eines querenden Tiers gebremst, eine nachfolgende Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019