1500 Bauern protestieren gegen EU-Agrarpolitik

Landau.Eine riesige Karikatur im Protestzug veranschaulicht das ganze Dilemma: Ein Sportler mit der Trikotaufschrift „Landwirtschaft“ sprintet im Hürdenlauf dem Ziel „Gewässerschutz“ entgegen. An den Knöcheln zerrt er allerdings schwere Kugeln mit der europäischen Flagge und der Aufschrift „Düngeverordnung“ hinter sich her. Landwirte aus dem ganzen Südwesten haben am Donnerstag einen mächtigen

...