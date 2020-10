16-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dielheim/Horrenberg.Ein 16-Jähriger ist am Sonntagmittag auf der Landstraße zwischen Dielheim und Horrenberg bei der Kollision mit einem Pkw schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, fuhr der Jugendliche mit seinem Leichtkraftrad nach derzeitigem Sachstand aus Unachtsamkeit auf ein abbiegendes Auto auf. Hierbei zog sich der junge Mann schwere, aber nicht

lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Die Landstraße L 612 war in der Zeit von 13:10 bis 14:45 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 5000 Euro.

