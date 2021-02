Mannheim.Bei einem Verkehrsunfall am Montag ist gegen 19 Uhr eine Joggerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 61-Jähriger an der Kreuzung Waldstraße/ Lampertheimer Straße die Frau, als er in Richtung Gartenstadt abbiegen wollte. Die 17-jährige Joggerin wurde angefahren. Der Rettungsdienst brachte sie in ein nahe liegendes Krankenhaus.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.02.2021