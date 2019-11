17-jähriger Tatverdächtiger nach Brand in Wormser Lokhalle ermittelt

Worms.Wegen des Verdachts der Brandstiftung befindet sich ein 17-jähriger Jugendlicher aus Worms in Untersuchungshaft. Wie Polizei und die Staatsanwaltschaft Mainz gemeinsam mitteilten, wird der 17-Jährige dringend verdächtigt, die Brände zwischen dem 19. Oktober und 8. November in einer historischen Lokhalle in Worms gelegt zu haben.

Nach dem letzten und insgesammt dritten Brand in der Nacht vom 8. November, bei dem die Lokhalle vollständig abbrannte, ergab sich der Verdacht der Brandstiftung. Die dafür zuständige Ermittlungsgruppe nahm den Tatverdächtigen am Mittwoch, 13. November, fest. Zwei weitere Personen im Alter von 15 und 22 Jahren sollen an der Tat beteiligt gewesen sein.

Im Anschluss an die Festnahme des 17-Jährigen hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Mainz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in einer Jugendstrafanstalt.