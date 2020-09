17 Menschen infiziert

Neulußheim.In einer Neulußheimer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen haben sich 17 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert. Das teilte der Rhein-Neckar-Kreis am Montag mit. Nachdem am 16. September bekannt geworden war, dass ein Bewohner positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden war, hatte das Gesundheitsamt am Freitag in der Unterkunft eine freiwillige Flächentestung angeboten. Von den abgestrichenen Personen wurden 16 positiv und drei negativ getestet.

„Wegen dieses größeren Ausbruchgeschehens werden wir am Dienstag die weiteren Bewohner in einer angeordneten Flächentestung auf eine Infektion untersuchen“, erklärt der stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes Andreas Welker. Momentan seien 38 Menschen in der Flüchtlingsunterkunft gemeldet, die derzeit vollständig unter Quarantäne steht.

Das Gesundheitsamt ermittele nun die Kontaktpersonen und entscheide nach dem Vorliegen der ausstehenden Testergebnisse über das weitere Vorgehen. Personen mit „haushaltsähnlichem Kontakt“ zu Bewohnern können sich bei der Hotline unter der Telefonnummer: 06221/5 22 18 81) melden. sin/red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020