175 000 Euro Schaden: Limousine brennt vollständig aus

Brühl.Nach dem Brand einer Limousine in Brühl in der Nacht zum Sonntag ermittelt die Kriminalpolizei. Wie die Beamten gestern mitteilten, gebe es noch keine Erklärung für den Ausbruch des Feuers. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen aus, um die Flammen zu löschen. Das Auto vom Typ Camaro brannte vollständig aus. Es entstand ein Schaden in Höhe von 175 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Den Beamten zufolge ist der Halter in einer nahen Lokalität gewesen. Der Polizei habe er erklärt, dass es sich um eine Spezialanfertigung handle, von der es weltweit nur vier Fahrzeuge geben soll. obit (Bild: Priebe)

