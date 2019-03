18-Jähriger springt auf fahrendes Auto

Landau.Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss sich ein 18-Jähriger verantworten. Nach Angaben der Landauer Polizei, war der Mann mitten in Billigheim-Ingenheim auf das fahrende Auto einer 48-Jährigen gehüpft. Bei der Aktion sei die Windschutzscheibe zu Bruch gegangen und der 18-Jährige habe sich am Knie verletzt.

Ermittlungen zufolge, kannten sich die beiden vor dem Vorfall und der 18-Jährige habe mit dem Sprung Forderungen Nachdruck verleihen wollen, die er an die Frau habe. Da die Beamten bei der 48-Jährigen Betäubungsmittelkonsum feststellten, muss sich die Frau nun ebenfalls auf ein Verfahren gefasst machen. sin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019