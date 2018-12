18-Jähriger sticht mit Messer zu

Ludwigshafen.Weil er versucht haben soll, seinen Kontrahenten im Streich zu töten, sitzt ein 18-Jähriger vorerst in einer Jugendstrafanstalt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, hatte der junge Mann am Sonntagabend bei einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Gleichaltrigen ein Messer gezogen und zugestochen. Trotz der Bauchverletzung konnte das Opfer, ein deutsch-griechischer Staatsbürger, noch aus dem Hinterhof in der Hemshofstraße fliehen. Er kam in ein Krankenhaus und wurde operiert. Sein Zustand sei stabil. Der Beschuldigte ließ sich in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen und wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. agö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018