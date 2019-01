18-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Haßloch

Rhein-Neckar.Ein Fahranfänger ist im pfälzischen Haßloch in der Nacht zum Samstag tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war sein mit drei Personen besetzter Kleinwagen zwischen Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) und Böhl (Rhein-Pfalz-Kreis) in einer langgezogenen Linkskurve auf schneeglatter Fahrbahn von der Straße abgekommen. Das Auto habe sich in einem angrenzenden Feld mehrfach überschlagen. Dabei sei der 18 Jahre alte Fahrer so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Beifahrer hätten sich unverletzt aus dem Wrack befreien können.

In Gegenverkehr geraten

Fünf Menschen sind am Samstagabend bei einem weiteren Unfall in der Nähe von Haßloch teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, touchierte ein 29 Jahre alter Fahrer auf der Holidayparkstraße zunächst die Leitplanke und kam dann nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal in den Wagen eines 50-Jährigen krachte. Der 29-Jährige, der laut Polizei unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Die vier Menschen in dem entgegenkommenden Wagen mussten ebenfalls in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Bergstraße kam bei Eußerthal (Kreis Südliche Weinstraße) mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Nach Polizeiangaben war nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache. Der junge Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und erlitt so schwere Beinverletzungen, dass er mit einem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen werden musste.

Im Bereich der Autobahnpolizei Ruchheim ereigneten sich Samstagnacht acht Unfälle mit vier Verletzten und einem Schaden von mehr als 100 000 Euro. „Viele Fahrer haben auf den Autobahnen 61, 65 und 650 die Kontrolle über ihre Wagen verloren“, berichtet ein Sprecher. Bei einem 35-Jährigen, der gegen ein Uhr morgens auf der A 650 in eine Unfallstelle hineingefahren war, stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,9 Promille fest. Einen gültigen Führerschein hatte er nicht.

Zu schnell war ein 20-jähriger BMW-Fahrer, der auf der A 5 an der Raststätte Hardtwald im starken Schneefall gegen die Leitplanke prallte und quer über die Fahrbahn schlitterte. Er und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Bei Weinheim entdeckte die Polizei im Straßengraben einen roten Kleinwagen – vom Fahrer fehlte jede Spur. sin

