18-Jähriger überführt

Heidelberg.Die Kripo hat den Exhibitionisten identifiziert, der in der Nacht zum 12. März eine 27-jährige Frau in deren Zimmer in einem Studentenwohnheim in Heidelberg belästigt haben soll. Nach Angaben der Polizei von gestern handelt es sich nach Auswertung der Spuren im Stuttgarter Landeskriminalamt um einen 18 Jahre alten Mann aus Montenegro. Dieser sitzt bereits wegen einer ähnlichen Tat in Untersuchungshaft. Er soll am 14. Mai kurz nach 2 Uhr morgens in Heidelberger Hauptbahnhof vor einer 21-jährigen Frau onaniert haben. Die Polizei fasste ihn nach kurzer Fahndung. Seitdem sitzt er im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess.

Der 18-Jährige war mit einem zweiten Mann in das Zimmer der Studentin eingedrungen. Während der Komplize sofort wieder geflüchtet war, hatte sich der Montenegriner auf das Bett gesetzt und begonnen, zu onanieren. Als sich die Frau mit Händen und Füßen zur Wehr setzte, war auch er geflüchtet. Wer der zweite Mann war und wer in derselben Nacht in ein anderes Zimmer im selben Wohnheim eingedrungen ist, ermitteln Staatsanwaltschaft und Kripo Heidelberg noch.

Zweiter Täter identifiziert

Auch in einem zweiten Fall hat die Stuttgarter Kriminaltechnik für Aufklärung gesorgt. Die Experten haben einen 36-jährigen Mann identifiziert, der am frühen Morgen des 18. Februar in der Belfortstraße in der Weststadt eine 25-jährige Frau mit Gewalt bedrängt und seinen Penis an ihr gerieben hat. Auch dieser Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft, wie die Polizei gestern meldete. Er soll am 23. Februar versucht haben, im nördlichen Landkreis Karlsruhe einen Menschen zu ermorden. bjz