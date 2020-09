18-Jähriger versucht zu flüchten

Bensheim.Nach seiner Festnahme am Samstagabend, wird sich ein 18-Jähriger aus Bensheim wegen des Verdachts des Drogenhandels verantworten müssen. Zivilbeamte haben den jungen Mann und seine drei 17 und 19 Jahre alten Begleiter nach eigenen Angaben gegen 20 Uhr am Meerbachsportplatz kontrolliert. Beim Erblicken der Kontrolleure versuchte der Bensheimer sofort zu flüchten. Der Grund war schnell klar: Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten unter anderem sechs Tütchen mit rund 13 Gramm Amphetamin, ein Tütchen Marihuana und mehr als 500 Euro Bargeld und sicher. Die Durchsuchung seines Zimmers in der elterlichen Wohnung brachte weitere geringe Mengen Cannabis hervor. Ihm droht nun ein Strafverfahren. sal

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020