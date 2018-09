18 Verletzte bei Busunfall auf A5 bei Bruchsal

Bruchsal.Bei einem Busunfall sind am Samstagmorgen auf der A 5 in Fahrtrichtung Süden 18 Personen an der Rastanlage Bruchsal verletzt worden, davon mindestens ein schwer. Wie die Polizei mitteilte, war der Fernreisebus eines großen deutschen Anbieters ungebremst auf die Leitplanken des Fahrbahnteilers der Raststättenzufahrt aufgefahren und wurde dabei schwer beschädigt.

Der 30-jährige französische Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde – ebenso wie zwei Fahrgäste – in eine Klinik gebracht. Mindestens 15 Personen wurden demnach leicht verletzt. Im Bus sollen sich zum Zeitpunkt des Unfalls 40 bis 50 Personen befunden haben, so die Polizei. Sie wurden auf dem Gelände der Ratsstätte versorgt, die ansonsten gesperrt wurde.

Das Busunternehmen entsandte laut Polizei zum Weitertransport einen weiteren Bus. Die Feuerwehr war mit rund 35 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst rückte mit etwa 30 Einsatzkräften an, darunter mehrere Notärzte, ein Rettungshubschrauber und 13 Fahrzeuge.

In Fahrtrichtung Süden bildete sich am Samstagmorgen ein Stau von rund zehn Kilometern Länge, auf der Gegenseite stockte der Verkehr auf rund zwei Kilometern. Die Sperrungen sollten gegen 14 Uhr aufgehoben werden.

Am Dienstag waren bei einem Unfall mit einem Fernbus auf der A5 bei Ettlingen zehn Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Das Unglück geschah nach Angaben der Polizei im Bereich einer Baustelle. Der Fahrer des mit rund 20 Menschen besetzten Busses hatte einen vor ihm fahrenden Lastwagen zu spät gesehen.