18 Verletzte bei Busunfall auf der A 5

Bruchsal.Bei einem Busunfall am Samstagmorgen sind 18 Personen auf der A 5 in Fahrtrichtung Süden an der Rastanlage Bruchsal verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Bus auf die Leitplanken des Fahrbahnteilers der Raststättenzufahrt auf und wurde dort schwer beschädigt. 18 Personen wurden dabei verletzt, darunter der Fahrer mit schweren Verletzungen. Die Bergungskräfte sind derzeit im Einsatz. Die Einfahrt des Rastplatzes ist laut Angaben der Polizei noch bis 14 Uhr gesperrt. In Fahrtrichtung Süden bildete sich am Samstagmorgen ein Stau auf rund zehn Kilometern. Auf der Gegenseite staute es sich auf rund zwei Kilometer mit stockendem Verkehr.