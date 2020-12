180.000 Euro Sachschaden nach Wohnungsbrand

Lampertheim.Bei einem Wohnungsbrand am frühen Freitagnachmittag in Lampertheim-Hüttenfeld ist ein Schaden von 180 000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei wurde der Brand im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Viernheimer Straße gegen 13 Uhr gemeldet. Das Feuer konnte von den Feuerwehren aus Hüttenfeld, Lampertheim und Hofheim gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, die Wohnungsinhaber waren nicht zu Hause. Nur zwei der sechs Wohnungen in dem Haus sind noch bewohnbar, die Unterbringung der restlichen Bewohner wird laut Polizei aktuell abgeklärt. Die Brandursache ist unbekannt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.12.2020